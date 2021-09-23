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Malatya’da ilkokul öğrencilerine kırtasiye desteği

Malatya Ticaret Borsası tarafından Cumhuriyet İlkokulu’nda ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

MALATYA 23.09.2021, 12:58
Malatya’da ilkokul öğrencilerine kırtasiye desteği

Malatya Ticaret Borsası tarafından Cumhuriyet İlkokulu’nda ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

Malatya Ticaret Borsası, Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü ve İnönü Üniversitesi işbirliğiyle Cumhuriyet İlkokul’undaki öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında her yıl bir yenisini ekleyerek devam eden ve önemli çalışmalar gerçekleştiren Malatya Ticaret Borsası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,(TOBB)finansman desteği ile ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı yaptı.

Kırtasiye yardımı öncesinde sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kalkınmanın temelinin eğitim ve kültür olduğunu vurgulayarak,”Eğitim alanında ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ve okullarımıza kırtasiye yardımlarında bulunuyoruz. Malatya’da belirmiş olduğumuz okullarda kırtasiye yardımını okullara ulaştırmaya çalışıyoruz. Malatya Ticaret Borsası’nın kendi aktif işlerinin dışında sosyal sorumluluklarda bulunduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz. Bu şehre ve şehrin çocuklarına karşı bir takım sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları da bir taraftan yerine getirmeye çalışıyoruz. Her yıl düzenli olarak eğitime destek vermek amacıyla kırtasiye yardımı gerçekleştiriyoruz. Elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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