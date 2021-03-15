Malatya’da ilk kez ‘Kayısı Çiçeği Şenliği’ düzenleniyor

Kayısının başkenti Malatya’da ilk kez ‘Kayısı Çiçeği Şenliği’ düzenlenecek.

Malatya’da kentin turizm ve yemek kültürünü tanıtma amacıyla kurulan Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından 19-21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Kayısı Çiçeği Şenliği’ ile birçok turizm acentesi yetkilisi de Malatya’ya gelecek.

Kentin tanıtımının bu şekilde farklı bir boyutu ile ele alınacağını belirten Dernek Başkanı Zeki Saygı, Malatya’nın mutfak değerlerinin yanı sıra turizmi ve tanıtımını yapmayı amaçladıklarını söyledi. ‘Hayat çiçek açıyor’ sloganı ile bu yıl ilkini gerçekleştirecekleri şenlikte, “Mutfağımızın farkındalığı ve tanıtımı için sınırlı sayıda çok önemli şefler ve mutfak yazarlarımız konuk olarak gelecek. Onlarla çalışmalar yaparak paylaşımlar yapacağız” diye konuştu.