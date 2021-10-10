banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Evcil robotlara büyük ilgi!
Evcil robotlara büyük ilgi!
Ev sahipleri bankacılığa soyundu
Ev sahipleri bankacılığa soyundu
Türk dizileri Amerika pazarına giriyor
Türk dizileri Amerika pazarına giriyor
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!

Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Malatya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, araçlardan biri hurdaya döndü.

MALATYA 10.10.2021, 22:17
Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Malatya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, araçlardan biri hurdaya döndü.

Kaza Malatya- Kayseri Karayolu üzerinde bulunan havaalanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan N.B. yönetimindeki 44 NS 382 plakalı Tofaş Marka otomobile tali yoldan çıkan M.K. idaresindeki 44 AAT 156 plakalı Renault Marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yan yatan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yola savurularak yan yatan aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1