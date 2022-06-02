Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.K idaresindeki 44 BS 236 plakalı Opel marka otomobil ile M.T. yönetimindeki 44 HS 001 plakalı araç çarpıştı. Kazada M.E.K. ile H.H. yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.