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Malatya’da iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı
Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
MALATYA 11.09.2022, 23:32
Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi Sümer Meslek Teknik Lisesi önünde meydana gelen ilk kazada Ö.İ. idaresindeki 44 ABF 046 plaka araç ile M.T. yönetimindeki 81 ABS 928 plaka motosiklet çarpıştı. Kazada M.T., B.N yaralandı.
Akşam saatlerinde Yaka mahallesi Şehir mezarlığı içerisinde meydana gelen ikinci kazada ise N.K. idaresindeki 20 AEA 329 plakalı araç ile Y.G. yönetimindeki 44 DA 784 plaka araç çarpıştı. Kazada Y.G. yaralandı.
Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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