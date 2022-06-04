banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Fenerbahçe’den Mehmet Büyükekşi’ye eleştiri
Fenerbahçe’den Mehmet Büyükekşi’ye eleştiri
Memur-Sen’den 3600 ek gösterge açıklaması
Memur-Sen’den 3600 ek gösterge açıklaması
Abramovich’in 2 uçağına el koymak için harekete geçtiler!
Abramovich’in 2 uçağına el koymak için harekete geçtiler!
En fazla maymun çiçeği vakası Avrupa’da
En fazla maymun çiçeği vakası Avrupa’da

Malatya’da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

MALATYA 04.06.2022, 23:40
Malatya’da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, 22.20 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Bahçeli Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.N. idaresindeki 44 ACS 063 plakalı araç ile M.Ç. yönetimindeki 23 DM 256 plakalı araç Boran yolu üzerinde çarpıştı. Kazada A.N.,M.O.,M.Ç.,A.Ç. ve F.C. yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu