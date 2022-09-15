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Malatya’da iki araç çarpıştı: 3 yaralı
Malatya’da iki ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
MALATYA 15.09.2022, 19:29
Malatya’da iki ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, 17.40 sularında Yeşilyurt ilçesi Havalimanı yolu Organize Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya Havalimanı yolu üzerinde seyir halinde olan Ş.P. idaresindeki 44AAB137 plakalı araç ile F.D yönetimindeki 44AAY791 plakalı araç çarpıştı. Kazada, F.D.,N.D.,Ş.P. hafif yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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