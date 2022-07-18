Malatya’da iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sularında Malatya-Elazığ karayolu Pütürge kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan M.A. (40) idaresindeki 46 ACR 257 plakalı araç ile Elazığ istikametine seyir eden H.C. (45) yönetimindeki 23 EG 239 plakalı araç çarpıştı. Kazada yaralanan M.A., Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.