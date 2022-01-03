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Malatya’da ihracatta tarihi rekor

Malatya’dan 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla 425 milyon 127 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Malatya’nın tarihinde ilk kez 400 milyonu aşan ihracat gerçekleştirerek rekor kırdığını belirten Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “2022 yılında şehir ve ülke olarak hedefimiz çok daha büyük” dedi.

MALATYA 03.01.2022, 14:14
Malatya’da ihracatta tarihi rekor

Malatya’dan 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla 425 milyon 127 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Malatya’nın tarihinde ilk kez 400 milyonu aşan ihracat gerçekleştirerek rekor kırdığını belirten Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “2022 yılında şehir ve ülke olarak hedefimiz çok daha büyük” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Malatya’dan 2021 Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82 artışla 53 milyon 278 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

2021 Kasım ayında tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştiren Malatya, 2021 Aralık ayı ihracatı ile aylık rekorunu tazelemiş oldu.

Tarihinde ilk kez 400 milyon doları geçti

Aralık ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2021 yılının ihracat rakamı da netleşmiş oldu. 2021 yılında Malatya’dan geçen yıla göre yüzde 41 artışla 425 milyon 127 bin dolar ihracat gerçekleşti. Malatya ilk kez 400 milyon doları aşan ihracatı ile tarihi rekor kırmış oldu.

“Tarihi rekor kırdık”

Malatya’dan gerçekleştirilen tarihi ihracat rekorunu değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “2020 yılında başlayan salgın, üretimi ciddi oranda etkilemiş ve ihracat rakamlarımızda ciddi düşüşler yaşanmıştı. Düşen ihracatımızı ve ekonomik faaliyetlerimizi arttırmak adına 2021 yılında ciddi mücadele verdik. Malatya olarak, 2021 yılında salgının devam ediyor olması,

kurdaki dalgalanma, hammadde ve girdi maliyetlerinde ciddi artışa rağmen üretmeye ve ihraç etmeye devam ettik. İhracat rakamlarımız her ay arttı. 2021’in Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre 82 artışla 53 milyon 278 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Aralık ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2021 yılının tamamında gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamımız da netleşmiş oldu. 2021 yılında ilimizden geçen yıla göre yüzde 41 artışla 425 milyon 127 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Malatya olarak ilk kez 400 milyon doları aşan ihracatımız ile tarihi rekor kırdık. Geçtiğimiz ay yaptığımız açıklamada 2021 yılını ilk kez 400 milyon doları aşarak kapatacağımızı öngördüğümüzü ifade etmiştik. Potansiyelimize baktığımızda 2022’de hem ihracatta hem de üretimde çok daha güçlü bir performans sergileyeceğimize inanıyorum” dedi.

“Artan maliyet baskısı iş dünyasını sarsıyor”

Yükselen ihracat performansının devam edebilmesi için öngörülebilir ekonomik iklime ihtiyaç olduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “Malatya olarak gerçekleştirdiğimiz tarihi ihracat memnuniyet verici. Bu rekor ihracat rakamına ulaşmamıza katkı sağlayan tüm ihracatçı üyelerimizi ve iş insanlarımızı gönülden kutluyorum. 2022 yılında şehir ve ülke olarak hedefimiz çok daha büyük. Ancak sanayicimiz ihraç edeceği ürünleri üretirken maliyet artışlarıyla ciddi mücadele ediyor. Salgının devam ediyor olması, kurdaki dalgalanma, hammadde ve girdi maliyetlerinde ciddi artış iş dünyasını derinden sarsıyor. Yeni yatırımların, üretimin, istihdamın ve ihracatın artarak devam edebilmesi için öngörülebilir bir ekonomik iklime ihtiyacımız var. Yeni yılla birlikte enerji maliyetlerine yapılan zamlar maliyet hesabı yapabilmemizi daha da zorlaştırdı. Bu durum rekabet gücümüz de zayıflıyor. İş dünyası olarak her koşulda üretmeye devam edeceğiz. Ancak, sürdürülebilir bir sanayi ve ihracat için üreten kesim desteklenmeli ve maliyetlerin düşürülmesi yönünde ciddi tedbirler alınmalıdır” diye konuştu.

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