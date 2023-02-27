Malatya’da huzur ve güvenin teminatı "Van jandarması"

Van İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, depremin ardından görev aldıkları Malatya’da huzur ve güvenin teminatı olmaya devam ediyor.

6 Şubat 2023 günü saat 04.17’de Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından bölgedeki yaraların sarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığı Timleri de Malatya’da asayişin sağlanması, arama-kurtarma, tahliye ve yardım faaliyetlerinden, yaşam destek çalışmaları ile trafik hizmetlerine kadar her alanda vatandaşın hizmetinde; huzur ve güvenin teminatı olmaya devam ediyor.