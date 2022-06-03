Malatya’da hedef 100 bin kursiyer

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayat boyu öğrenme haftası şenliği başladı. Halk Eğitim olarak hedefin 100 bin kursiyere eğitim vermek olduğu vurgulandı. Törende, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Hatice Akbaş’a ödüller de verildi.

Malatya Park AVM önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Cemal Noğay, İlçe Kaymakamları, belediye başkanları ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, “2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Malatya’da 3 bin 210 kurs açılmış ve bu kurslara 59 bin 458 kursiyer katılmıştır. İlimizdeki yabancılara yönelik 165 kurs açılıp 7 bin 541 kişi bu kurslardan yararlanmıştır. Bakanlığımızın 2022 yılı içerisinde hedeflediği 10 milyon kursiyer sayısını Malatya olarak 100 bin kursiyer olarak hedef belirledik ve ilk beş ayda hedefimizin yarısına ulaştık” dedi.

Vali Hulusi Şahin ise Halk Eğitim çerçevesinde uzun süredir yapılan kursların önemine değinerek, “ Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çok sayıda kurslar eskiden beri yapılır. Bazıları hobi kurslarıdır boş zamanınızı daha iyi değerlendirmek için sizlere verilen bir imkandır. Bazıları meslek edindirme kurslarıdır. Böylece örgün eğitimde elde edemeyeceğiniz bazı ilave destekler ile iş gücünü daha kalifiye haline getirebilecek ve insanların istihdam kalitesini arttırabilecek iş edindirme kurslarıdır. Bunların yanında da bir takım sportif eğitime yönelik kurslarda vardır. Biz bunlardan dünya şampiyonları çıkarabileceğimizi pek beklemezdik. Biz daha çok çocuklarımıza gençlerimize ve kendini genç hissedenlere spor yapabilecek her yaşta insanımıza bir yaşam kalitesi olarak, yaşam kültürü olarak bunu sunmayı amaçlarız. Bazen dünya şampiyonları da bu kurslardan çıkabiliyor. Bu da müthiş bir şey” diye konuştu.

Törende, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu ve aynı zamanda Akçadağ Halk Eğitim Merkezi Kursiyeri Hatice Akbaş’a ödüller verildi.