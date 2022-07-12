Malatya’da hazine arazileri ağaçlandırılacak

Malatya’da iki bölgede bulunan hazine arazileri kiralama usulüyle ağaçlandırılacak.

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Atalar Mahallesi’nde bulunan Devletin Hüküm Tasarrufu Altındaki 38 bin 600 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile Darende ilçesi Günpınar Mahallesi’nde hazine adına kayıtlı bulunan 309 ada 11 parsel no’lu 437 bin 215 metrekare yüzölçümlü taşınmazların 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre ağaçlandırma amaçlı kiralanması gerçekleştirilecek. Sözü edilen arazilerin ihalesi 10 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. İki yerdeki hazine arazilerini kiralama için ihaleye başvurunun 26 Temmuz 2022 Salı günü mesai saati bitimine kadar yapılması gerektiği vurgulandı.

Söz konusu taşınmazları kiralamak isteyenlerin belirtilen başvuru süresi içerisinde Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.