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Malatya’da halk ekmekte de fiyat ayarlaması yapıldı

Malatya’da ekmekte fiyat ve gramaj ayarlaması yapılmasından sonra halk ekmek olarak bilinen belediye ekmeğinde de fiyat ayarlaması gerçekleştirildi.

MALATYA 15.06.2021, 14:34
Malatya’da halk ekmekte de fiyat ayarlaması yapıldı

Malatya’da ekmekte fiyat ve gramaj ayarlaması yapılmasından sonra halk ekmek olarak bilinen belediye ekmeğinde de fiyat ayarlaması gerçekleştirildi.

Un ve diğer girdilerine zam yapılması nedeniyle ekmekte fiyat ve gramaj ayarlaması gerçekleştirilerek Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanlığı tarafından önceden 170 gramı 1,5 TL’den satılan pide ekmeğinin gramajı 200’e, fiyatı da 2 TL’ye çıkarılmıştı. Somun ekmek olarak bilinen Francala ekmeğinin de 200 gramı 1,5 TL iken, gramı 230’a fiyatı da 2 TL’ye yükseltilmişti.

MEGSAŞ da zam yaptı

Diğer yandan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Ekmek ve Gıda Sanayi A.Ş (MEGSAŞ) tarafından da fiyat ayarlaması yapıldı. Halk ekmek olarak bilinen 200 gram somun ekmeği 1.1 TL iken 1,5 TL’ye, çeşit ekmek ise 1,5 TL iken 1,75 TL’ye çıkarıldı.
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