Malatya’da göletlere 2,5 milyon yavru sazan

Malatya’nın 10 ilçesinde bulunan 13 su kaynağına yaklaşık 2,5 milyon yavru sazan bırakıldı.

"Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde uygulan Balıklandırma Programı 2022 yılında da Malatya genelinde göl, gölet ve barajlarda bulunan 10 ilçede yapıldı. Program çerçevesinde 10 ilçede bulunan 13 su kaynağına yaklaşık 2,5 milyon adet yavru sazan bırakıldı. Yapılan balıklandırma çalışmasına, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İlçe Kaymakamları, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Abdullah Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, 3. Bölge Su Ürünleri Avcılık Kooperatif Başkanı ve üyeleri katıldı. Konu ile ilgili 3. Bölge Su Ürünleri Avcılık Kooperatif Başkanı Çetin Kılıç bilgi vererek, su ürünleri varlığının arttırılması için yavru sazan balığı bırakma çalışmasının sürdüğünü bildirdi. Kılıç, "Yapılan balıklandırma faaliyetleri ile ilimiz sınırlarında bulunan su kaynaklarında, hem sürdürülebilir su ürünleri tüketimi ve su ürünleri varlığımızın arttırılması hem de istilacı türler tarafından nesli tehdit altında bulunan doğal sazan türünün stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Diğer taraftan stokların yenilenmesi ile İlimiz yürüyüş alanlarında sportif olta balıkçılığı faaliyetlerinin devamlılığı da sağlanacaktır” dedi.