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Malatya’da Gençler Ligi tamamladı
Malatya’da U18 Gençler Futbol Ligi, oynanan maçlarla tamamlanarak, play-off oynamaya hak kazanan takımlar belirlendi.
MALATYA 03.01.2022, 14:50
Malatya’da U18 Gençler Futbol Ligi, oynanan maçlarla tamamlanarak, play-off oynamaya hak kazanan takımlar belirlendi.
U 18 futbol liginde mücadele eden, Yeşilyurt Belediye spor, Konak Spor ve Eski Malatyaspor U-18 Gençler Futbol Ligi’nde Gruplarında şampiyon olarak play-off oynamaya hak kazandılar.
Yeşilyurt Belediye spor, Konak Spor ve Eski Malatyaspor, play-off’ta mücadele edecekler.