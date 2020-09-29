banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kalp çarpıntısını dikkate alın
Kalp çarpıntısını dikkate alın
Öğrenci şehirlerinde evler boş kaldı...
Öğrenci şehirlerinde evler boş kaldı...
Ani yağışa dikkat! İstanbul için sağanak ve sel uyarısı
Ani yağışa dikkat! İstanbul için sağanak ve sel uyarısı
Perotti için son görüşme!
Perotti için son görüşme!

Malatya’da gelecek nesiller için güzel yarınlar çabası

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN (SAĞ BAŞTA), FKA TOPLANTISINDA GELECEK NESİLLER İÇİN GÜZEL YARINLAR TEMENNİSİNDE BULUNDU

MALATYA 29.09.2020, 17:25
2
Malatya’da gelecek nesiller için güzel yarınlar çabası

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Hep beraber el ele vererek gelecek nesillerimiz için güzel yarınlar oluşturmalıyız” dedi.

Fırat Kalkınma Ajansı’nın, 2020 yılı Eylül Ayı Yönetim Kurulu toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, toplantıya katılanlarla istişarelerde bulundu. Malatya’da yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgiler aktaran Başkan Gürkan, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Malatya bırakmak için Büyükşehir Belediyesi olarak projeler hazırlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu projeleri bir bir hayata geçirmekteyiz.

Birlik ve beraberlik içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarla hem şehrimizi hem de ülkemizi daha müreffeh bir noktaya taşımanın gayreti içerisindeyiz. Hep beraber el ele vererek gelecek nesillerimiz için güzel yarınlar oluşturmalıyız” dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 29 Eylül 2020
İmsak 05:27
Güneş 06:52
Öğle 12:59
İkindi 16:18
Akşam 18:57
Yatsı 20:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0