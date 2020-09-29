Malatya’da gelecek nesiller için güzel yarınlar çabası
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN (SAĞ BAŞTA), FKA TOPLANTISINDA GELECEK NESİLLER İÇİN GÜZEL YARINLAR TEMENNİSİNDE BULUNDU
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Hep beraber el ele vererek gelecek nesillerimiz için güzel yarınlar oluşturmalıyız” dedi.
Fırat Kalkınma Ajansı’nın, 2020 yılı Eylül Ayı Yönetim Kurulu toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, toplantıya katılanlarla istişarelerde bulundu. Malatya’da yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgiler aktaran Başkan Gürkan, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Malatya bırakmak için Büyükşehir Belediyesi olarak projeler hazırlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu projeleri bir bir hayata geçirmekteyiz.
Birlik ve beraberlik içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarla hem şehrimizi hem de ülkemizi daha müreffeh bir noktaya taşımanın gayreti içerisindeyiz. Hep beraber el ele vererek gelecek nesillerimiz için güzel yarınlar oluşturmalıyız” dedi.
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