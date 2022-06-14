Malatya’da FETÖ operasyonu

Malatya merkezli 2 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 2’si tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Malatya ve Konya illerinde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’üne adli kontrol uygulanırken, 2 şahıs ise tutuklandı.