Malatya’da ev yangını

Malatya’da bir müstakil evde meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Mullakasım Mahallesi’nde tek katlı müstakil bir evde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler kontrol altına aldıkları yangını söndürdü.

Yaralananın olmadığı maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.