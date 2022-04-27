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Malatya’da eski ve yeni belediye başkanları iftar sofrasında buluştu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçmiş dönemlerde ilçe ve belde belediye başkanlığı yapmış olan başkanlarla ‘Ahde Vefa İftar Programında’ bir araya geldi.

MALATYA 27.04.2022, 14:17
Malatya’da eski ve yeni belediye başkanları iftar sofrasında buluştu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçmiş dönemlerde ilçe ve belde belediye başkanlığı yapmış olan başkanlarla ‘Ahde Vefa İftar Programında’ bir araya geldi.

Her zaman Malatya’da birlik ve beraberliği sağlamak adına çalışmalar yapan ve bu çalışmalarla birlikte Malatya’nın huzur şehri olmasını sağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ‘Ahde Vefa İftar Programında’ geçmiş dönem ilçe ve belde belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Dönemlerinde başkanlık yapan belediye başkanlarının Nikah Sarayı salonunda katıldığı programda Malatya fotoğrafı verildi.

Programa Başkan Gürkan’ın yanı sıra 22. ve 26. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da katılırken, dönemlerinde ilçe ve belde belediye başkanı olarak görev yapan başkanlar iştirak etti.

“Başkanlarımız belediyemize geldiğinde belediye başkanı gibi karşılanır ve uğurlanırlar”

Vefa’nın sadece İstanbul’da bir semt olmadığını düşündüğünü dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Başkanlarımız şehrimize 7/24, kar kış, gece gündüz demeden yoğun bir çalışma içerisinde şehrimize kendi dönemlerinde hizmet ettiler. Bu anlamda şehrin şehr’ül emini olarak hizmetlerinden dolayı başkanlarımıza müteşekkir olduğumu ve sonsuz teşekkürler ettiğimi ifade etmek istiyorum. Bir şehirde aidiyet olgusunun oluşması, bir şehre kurumsal yapının, kimliğin bürünmesi için öncelikle o şehrin geçmiş hizmet edenlerinin, kanaat önderlerinin, yerel önderlerin ve Sivil toplum örgütlerinin sahiplenilmesi gerekir.

Belediye başkanlığı zor bir iştir. Geçmiş dönemde başkanlarımız bu görevi en güzel şekilde yaptılar. Bizim başkanlarımıza ihtiyacımız var. Görmüş oldukları bilgelik, tecrübe kaynakları bizim için çok önemlidir. Bizim için her zaman yol haritamızın oluşmasında, yön pusulamızın oluşmasında başkanlarımızın görüş ve önerilerine her zaman dikkat ederiz. Fikirlerinin bizim için önemli olduğunu da ifade etmek istiyorum. Şehrimizin şehir kimliğini, kent kimliğini ve kültürünü oluşturmamız lazım. Kapılarımız başkanlarımıza sonuna kadar açıktır. Geçmiş dönemdeki belediye başkanlarımız belediyemize geldiklerinde, belediye başkanı gibi karşılanırlar ve belediye başkanı gibi uğurlanırlar. Belediye başkanının eskisi olmaz” diye konuştu.

“Başkan Gürkan’ın başkanlarımızı bir araya getirmesinden çok etkilendim”

Malatya Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu Ahde Vefa İftar Programında başkanlarla bir araya gelen 22. ve 26. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise konuşmasında “ Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kendisiyle birlikte çalıştık. 1994 yılında belediyeciliğe adım attım. Çok belediye başkanı gördüm, çok belediye ziyaretlerim oldu. Vizyonuyla, geçmişte yapmış olduğu hizmetlerle, gelecekte yapacağı hizmetlerle Malatya halkının çok şanslı olduğunu ifade etmek istiyorum. Dönemlerinde görevlerini yapmış ve katkılar sağlamış olan başkanlarımızı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir araya getirmesinden etkilendim. Başkanımızın belediye başkanları tarifinde geçmişin, bugünün ve geleceğin belediye başkanı diyor. Eskisi yenisi yoktur diyor bu tanımı ben ilk defa duydum. Başkanımızın kullandığı bir tanım ve bunu bende başkanıma atıfta bulunarak gittiğim yerlerde tekrarlayacağım. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

Gürkan’a gerçekleştirilen programdan dolayı teşekkür eden Doğanşehir Eski Belediye Başkanı Cengiz Özdemir de, “Belki 15-20 yıldır bu gibi organizasyonlar yapılmıyordu ki belki daha da eskidir. Bizler hepimiz Malatyalıyız. Özellikle büyükşehir belediyesi olduktan sonra da çoğumuz merkezle daha fazla ilişki içerisinde olduk. Çok işlerimizde büyükşehir belediyesinde oluyor. Başkanımıza saygılar sunuyoruz, çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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