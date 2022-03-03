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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın hedefinin Ukrayna’ya diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir ülke olmamızdan korkuyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Yeterli silahımız yok” ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.
Malatya’da eriyen kar sele neden oldu
Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi’nde dağda karların erimesi nedeniyle sel meydana geldi.
MALATYA 03.03.2022, 17:58
Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi’nde dağda karların erimesi nedeniyle sel meydana geldi.
İlçenin Salkonak Mahallesi’nde dağın zirvesine yakın kısımlarında bulunan karın erimesi sonucu oluşan selin, çamurlu su şeklinde derelerde akmaya başladığını ifade eden Salkonak Mahallesi Muhtarı Abuzer Doğan, “Bölgemizde yağan karlar erimeye başlayınca. Bu sene çalar deresi coşmuş durumda” şekilde konuştu.