Malatya’da Engelliler Günü mesajları

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle protokol üyeleri mesajlar yayımlayıp, engellilerin önündeki engellerin kaldırılması istendi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Birleşmiş Milletler ve OECD verilerine göre 8 milyarı aşkın dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i engelli bireylerden oluşuyor. Bugün dünyada 1 milyardan, ülkemizde ise 8 milyondan fazla engelli bulunmakta, bu durum ise dünyadaki her 8 kişiden birinin engelli olduğu anlamına gelmektedir. Toplumsal yaşama eşit ve etkin katılım her bireyin doğal hakkıdır. Engelleri aşmak öncelikle zihinlerde ve kalplerde başlar. Yeter ki biz engel olmayalım, onlar zaten her engeli aşarlar. Engelli olmak kişinin kendi tercihi değildir. Her birimizin daima empati yapması, onların yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapması büyük önem arz etmektedir. Türkiye’nin engelli bireylere sağladığı imkanlardan da bahseden Kızılay, “Devletimiz, sosyal devlet anlayışıyla engelli bireylerimizin sosyal hayata daha çok ve üretken bir şekilde katılımlarını sağlamak amacıyla gereken çalışmaları yürütmekte ve onların yaşam kalitelerinin artırılması için her türlü tedbiri almaktadır. Bu bilinçle, kişiyi engelli duruma düşürecek durumların önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması en önemli sorumluluklardan biridir. Üniversitemizde çalışan personel ve öğrenim gören öğrencilerimizin fiziki mekanlarda, sosyal ve kültürel alanlarda karşılaşabilecekleri bütün engellerin aşılması amacıyla ‘Engelsiz Üniversite’ çalışmalarımız çerçevesinde 2018 yılında kurduğumuz ‘Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü’ aracılığıyla hedefimiz üniversitemizin tüm alanlarda tam erişilebilir olmasını sağlamaktır. YÖK tarafından verilen ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’ çerçevesinde 13 fakülte ve birimimiz ‘Mekanda Erişilebilirlik Turuncu Bayrak Ödülü’, 7 fakülte ve birimimiz de ‘Mekanda Erişilebilirlik Adaylık Sertifikası’ almaya hak kazandı. ‘Engelsiz Üniversite’ hedefimiz doğrultusunda mekânda erişilebilirlik sorunu büyük oranda çözülmüştür" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise mesajında, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır şekilde hizmet almalarını sağlamayı, becerilerini geliştirmeyi, sosyal hayata uyumlarına ilişkin hizmetleri yapmayı ve istihdamlarına katkıda bulunmayı öncelikli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarını, eğitimden spora, sanattan siyasete kadar her alanda daha fazla yer almalarını desteklemek zorundayız. Herkesin eşit haklara sahip olduğu ülkemizde, engelli kardeşlerimizin yaşamlarının kolaylaştırılması için merkezi hükümetimizin yanı sıra Büyükşehir Belediyemiz tarafından da önemli hizmet ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Şehrimizi engelli kardeşlerimiz için kolay ve yaşanır bir hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde değil, her zaman tüm vatandaşlarımızı, engellilerin sorunlarına daha duyarlı olmaya ve sorunlarının giderilmesi yönünde yürütülen çalışmalara destek olmaya davet ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Engelliler Koordinasyon Merkezimiz de engelli vatandaşlarımıza yönelik çeşitli kursların yanısıra EKPSS eğitimleri de verilmektedir. Tekerlekli Sandalye kullanan engelli vatandaşlarımız için Tekerlekli Sandalye Bakım Atölyesi kurduk ki bu merkezimiz geçtiğimiz günlerde yaptığı çalışmalardan dolayı Sürdürülebilir İş Ödülleri Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Dalında ödüle layık görüldü. Ayrıca, toplam 6 adet engelli minibüsümüz ile de engelli kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu bilinciyle, 3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle tüm engelli vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Çınar’dan mesaj

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın mesajında ise "Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak açısından büyük önem taşımaktadır. Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız. Sağlıklı her insan aslında bir engelli adayıdır. Engel sadece doğuştan gelen bir durum değil, sonradan da oluşabilecek bir durumdur. Engellilik, sosyal yönleriyle her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç hissedilen toplumsal bir husustur. Özel hemşehrilerimizin yanında olmak her şeyden önce insan olmanın bir sorumluluğudur. Toplumun içerisinde, özel ve değerli bireyler oldukları bilinciyle, hayatın içerisinden tüm engelleri kaldırarak, hayata katılımlarına destek olarak yaşamlarını daha da güzelleştireceğimize inanıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın toplumun vazgeçilmez ve ihmal edilmez bir parçası olduğunu ve her birimizin de bir engelli adayı olduğunu unutmamalıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak ve onların toplumsal yaşama katılımlarını artıracak çalışma ve projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yalnızca özel günlerde değil, tüm imkanlarımızla her zaman dezavantajlı kardeşlerimizin yanındayız. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte sağlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü en içten dileklerimle kutluyor, engellerimizin hayatın içinde yer alması için herkesin gayret göstermesini temenni ediyor, aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum” denildi.