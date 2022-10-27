Malatya’da elektrikli scooter denetimi

Malatya’da polis, son zamanlarda kazalarının artması nedeniyle scooter denetimi yaptı.

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan scooter kazalarını önlemek amaçlı kentte denetim yaptı.

Ekipler tarafından kentin muhtelif noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında yapılan denetimlerde yasak olmasına rağmen yol üzerinde scooter kullananlar uyarılırken, kullanıcılarına yönelik başta ışık ihlali ve yaya geçitlerini kullanma olmak üzere trafik ve sürüş güvenliğini etkileyen kurallara uymaları konularında da bilgilendirmelerde bulunuldu.