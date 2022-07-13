Malatya’da ekilen yeni buğday türünden yüksek verim alındı

Malatya’da kaliteli ekmeklik yazlık buğdayın üretimini teşvik etmek amacıyla ekilen tohumlardan üstün verim alındı. Ziyabey 98 buğday çeşidinin uyum sağladığı Malatya’da 4 bin 400 ton ürün bekleniyor.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, konuyla ilgili olarak "Yazlık Ekiliş ile Buğday Üretimi Artıyor projemiz ile boş, atıl ve nadasa bırakıldığı için ekilmeyen yaklaşık 11 bin dekar tarımsal alanda ekimi yapılan kaliteli ekmeklik yazlık buğdayın ilimizde üretimini teşvik etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla alınan tohumluğun yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığımız, Malatya Valiliğimiz ve Malatya Büyükşehir Belediyemizin bütçesinden karşılanmıştır. İlimizde yazlık ekiliş yaygın değil, burada ekimi yapılan Ziyabey 98 çeşidinin uyum sağladığını gördük” ifadelerine yer verdi.

Bu proje ile 11 ilçede 268 çiftçiye 275 bin 700 kilogram buğday tohumluğu dağıtımının yapıldığını hatırlatan Macit, “Proje çerçevesinde dağıtılan tohumların ekim işlemleri 2022 yılı Şubat/Mart aylarında tamamlanmıştı. Yapılmaya başlanan hasat işlemi sonrası ise tahmini 4 bin 400 ton ürün beklenmektedir. Proje de bize desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Valimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekleşen hasadın hayırlı bereketli olmasını diliyorum" dedi.