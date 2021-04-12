Malatya’da eğitimde son 20- 30 yılın en mutlu dönemi

Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Malatya’da eğitim alanında birçok atılımlar yapıldığını belirterek, “34 tane il yatırımı, 10 tane TOKİ yatırımı, 8 tane Avrupa Birliği yatırımı, 13 tane hayırseverlerden olmak üzere 70’e yakın okul yapıyoruz. Eğitimde son 20-30 yılın en mutlu yılını yaşıyoruz” dedi.

Makamında yaptığı basın açıklamasında, eğitimle ilgili yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi aktaran Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, “ Malatya Milli Eğitim ailesi olarak bana göre 2021-2022 dönemine baktığımızda son 20- 30 yılın en mutlu yılını yaşıyoruz diyebiliriz. Neden, son 30 yılın en mutlu yılını yaşıyoruz? Çünkü Malatya’da yatırımlarla ilgili, hem il yatırımlarında, hem devlet yatırımlarında, hem Avrupa Birliği projesi yatırımlarında, hem de hayırsever desteği yatırımlarında ciddi bir destek aldık. Bizler yatırımlarımızı onayladık. Önümüzdeki süreçlerde ihale süreçlerine gireceğiz” ifadelerini kullandı

Okul yapımlarıyla ilgili arsa sorunları olduğunu, ancak yerel yöneticilerle görüşüp arsa sorunlarını çözdüklerini vurgulayan Kanbay, “Büyükşehir Belediye başkanımıza yerelde de Battalgazi, Yeşilyurt Belediye Başkanlarımıza ve belediyemizin bürokratlarına, teşekkür etmek istiyorum. İmar konusunda da çok sıkı bir ilişkiye girdik. İmar sorunlarını çözmeye çalıştık. Mesela Doğanşehir’in Belediye olarak son 5 yılda imar sorunu vardı. Milli Eğitim Müdürlüğü okul yapamıyordu. Şimdi imar sorunlarını çözdük ve Doğanşehir ‘e bu süreçte 3 tane okul kazandırıyoruz. Doğanşehir’inde şöyle bir özelliği var. Bu da depreme dayanıksız binaların hepsini ben geldiğim süreçte yıktırdım. Bir an önce başlamanız gerekiyordu. İmar sorunlarını Doğanşehir’de çözdük. Orada 3 tane okul yapıyoruz. Doğanşehir de olabilecek bir depreme karşı okullarımızı güçlendirdik. Aynı zamanda bir de yeni okullar yaparak eğitime hazır hale getiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Depremi fırsata çevirdik”

Depremi fırsata çevirdiklerini bildiren Kanbay, “Çok ciddi bir zorluktan geçtik ve her şeyde iyi bir planlama ve istişare içerisine girdik. İyi bir sonuca ulaştık. Planlamamız çok üstünde bir hedefi tutturduk. Ama biz depremli fırsata çevirdik. Bazen krizleri fırsata çevirmeniz gerekiyor. Biz de depremin fırsata çevirdik” dedi.

Malatya’nın kronik eğitim sorunlarının yüzde 95’ini çözme aşamasında olduklarına parmak basan Kanbay, “Biz Malatyaspor lisesinin oradan Mehmet Ali Aydınlar’ın başlattığı Anadolu Lisesi projesi ile başlıyoruz. Alttan, Orduzu’dan Hanımın Çiftliğine, oradan Melekbaba’ya oradan Kaynarca’ya, Çarmuzu , İlyas Mahallesi ,Çavuşoğlu Mahallesi, Yeşilyurt sonundan çıkıyoruz. Malatya’nın en kronik problemleri. Yukarıda da aynı şekilde Çöşnük’ten başlıyoruz. TOKİ’den Cemal Gürsel’den Yeşilyurt’un sonuna doğru, oradan da çıkıyoruz ve tamamlıyoruz. Ortalarda da aynı şekilde projelerimiz var” şeklinde konuştu.

Yakın zamanda yapılan ve yapılacak eğitim yatırımları hakkında da bilgi aktaran Kanbay, “Malatya’ya 7 tane Avrupa Birliği’nde proje kazandırdık. Anaokulu 8 derslikli Anaokulu kazandırdık. Bunlar 5 tanesi Malatya merkezde biri Hekimhen, biri de Kuluncak’ta olmak üzere toplam 7 tane Avrupa birliği, Alman Kalkınma Bankası’nın projesi var. Bu kapsamda bize 7 tane anaokulu yapacaklar.

Çavuşoğlu Mahallesi’nde Elif Liva ve anaokulumuz vardı. Bizim burada 3 derslikli mahallenin ihtiyaçlarına cevap verecek bir yer değildi. Biz oraya 8 dersliğe çeviriyoruz. Yolda da imar sorunu vardı. Büyükşehir ve Yeşilyurt Belediyesi ile onu çözmeye çalıştık. Yüzde 90 aşamasına geldik. Orada o mahalleye uygun bir Anaokulu gerekiyordu. Aynı zamanda diğer yerlerde de mesela Fahri Kayahan’da nüfus yoğunluğu arttı. Yeşiltepe’de Battalgazi’nin çeşitli yerlerinde biz tekrar planlama yaptık.

Bir taraftan Gelincik tepesinde bir TOKİ alanı yapıldı. Orada maalesef eğitim alanı unutulmuştu. Biz orada hem eğitim alanı oluşturduk, hem de 32 derslikli bir okul kazandırdık. Muhtemelen 16-16, 2 okul olacak. Ya da bir tane okul olacak şekilde” dedi.

Hayırsever iş adamlarının eğitim yatırımları hakkında da konuşan Kanbay, "Şimdi yeni 3 tane hayırsever ile anlaştım. Malatya’ya bir hayırsever 150 milyonluk bir yatırım yapıyor. Üniversitesinin karşısında 72 derslikli bir okula yapacak. 200 öğrenci kapasitesi Pansiyon, içinde Cami yapacak. Bu projeyi İzmir’e kaydırmak istiyorlardı. Biz özellikle Vali bey olsun, siyasiler olsun bu hayırseverlere iyi bir iletişim içerisinde olduk. Bu yatırımı Malatya kazandırdık. Bunun yanında Kayserili iş adamları Türkiye’de 20 okul yapacaktı. Güngör Caddesi’ne bir tanesini Malatya kazandırdık. Büyükşehir Belediyemiz bir tane 24 derslikli bir okul yaptıracaktı. Protokolümüz şu anda olgunlaşma aşamasında. Biz karşıdaki 2 ek binayı veriyoruz. Onlar orayı kamusallaştırıp meydana çevirecekler. Onun karşılığında bize 24 derslikli bir okul yapacaklar” dedi.

“İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası yapacağız”

Kanbay, "Malatya’da 2021 de Milli Eğitim Müdürlüğü binası yapacağız. Bunun ödeneğini Kasım ayında almıştık. Çalışmalarımızın sonuna geldik. Yani Malatya için bereketli bir sene oldu. Bin 136 derslik yapıyoruz. Yeni yapılanları saymıyorum. Bu sene3 tane hayırseverlerin yapacağı yatırımları eklemiyorum. Bunlar haricinde bin 136 ders yapacağız. Yakın dönemde inşallah ihaleleri olgunlaştırırız ve İnşaat süreci başlar. 34 tane il yatırım, 10 tane TOKİ yatırımı, 8 tane Avrupa Birliği yatırımı, 13 tane hayırsever 70’e yakın okul yapıyoruz. Geçen hafta önemli bir gelişme oldu TOOB ile bir protokol yaptık Organize Sanayi 1. Organize Sanayi bölgesinde bize 24 derslikli bir meslek lisesi, 200 kişilik pansiyon, kapalı spor salonu s olmak üzere 1 lise Meslek Lisesi yapacaklar” ifadelerini kullandı.

Bülent Tüfenkci’ye teşekkür

Kanbay, “Burada tabii ki daha önce bu süreçte Bülent bakanımız TOBB bir söz almıştı. Ben Bülent bakanımla görüştüm. O da tekrar Rıfat Hisarcıklıoğlu beyefendi aradı arada da kısa bir zamandan sonra tekrar bize dediler 81 ilde proje yapacaklarmış. Normalde TOBB Malatya bir tane yapmıştı. Söz verdikleri için 2’cisini de bize kazandıracak” şeklinde konuşmasını tamamladı.