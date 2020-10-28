Malatya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü kutlamaları, Malatya merkezde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

Malatya merkezdeki kutlama töreni dolayısıyla Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu Günün anısına Vali Aydın Baruş anıt şeref defterini imzaladı. Vali Baruş, anıt şeref defterine özetle şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, yüce Türk milleti’nin küllerinden doğuşunun ve tarih sahnesine yeniden damga vuruşunun ifadesi olan İstiklal mücadelesinin zafer tacı olan Cumhuriyetimizin ilanının 97. Yıldönümünde, manevi huzurlarınızda bir araya gelmiş olmanın engin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Zamanın yenilmez güçleri olarak addedilen sömürgeci güçlere karşı müstesna liderliğiniz etrafında kenetlenerek tarihin şahitlik ettiği en büyük kahramanlık destanlarından birini yazan milletimiz, Türk’ün bileğinin bükülemeyeceğini bir kez daha bütün cihana ilan etmiş ve kazandığı emsalsiz zaferi Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır. Malatya olarak, birliğimizin ve kardeşliğimizin teminatı olan Cumhuriyetimizi canımızla, kanımızla muhafaza ve müdafaa etmenin vazgeçilmez sorumluluğumuz olduğunun bilincinde ve şuurunda olduklarını da ifade eden Baruş,”Bizlere miras bıraktığınız ilkeleriniz rehberliğinde devletimizin ve milletimizin bekası için, ülkemizi her geçen gün daha ileriye taşımak için yılmadan, yorulmadan çalışarak yolumuza devam etmeye söz veriyoruz. Milletimizin fıtratında mevcut olan Milli Mücadele Ruhu çıktığımız bu yolda bizleri engellemeye çalışan dahili ve harici düşmanlara karşı en büyük şiarımız olacaktır. Cumhuriyetimizin kurulduğu bu kutlu günün yıldönümünde, başta Zat-ı Aliniz olmak üzere aziz vatan toprakları ve bağımsızlığımız uğrunda ruhunu sonsuz rahmete teslim eden Aziz Şehitlerimizi, ebediyete göç eden Kahraman Gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhlarınız şad olsun."

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Perşembe günü saat 10.00’ da Malatya Valisi Aydın Baruş tarafından tebriklerin kabulü ve hitabı ile devam edecek.