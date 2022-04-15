banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi

Malatya’da Covid-19 nedeniyle son 25 günde sadece 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Covid-19 vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Malatya’da 25 gündür neredeyse 0 vefatla gidiyorduk ama dün akşam itibariyle bir hastamızı kaybettik. Hastamız 48 yaşındaydı ve maalesef hiç aşı yaptırmamış” dedi.

MALATYA 15.04.2022, 13:02
Malatya’da Covid-19 nedeniyle son 25 günde sadece 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Covid-19 vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Malatya’da 25 gündür neredeyse 0 vefatla gidiyorduk ama dün akşam itibariyle bir hastamızı kaybettik. Hastamız 48 yaşındaydı ve maalesef hiç aşı yaptırmamış” dedi.

Malatya’daki Covid-19 vaka sayıları hakkında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya’da vaka sayılarının 10’un altına düştüğünü ancak sıfırı görmediklerini belirtti. Son zamanlarda vaka sayılarında azalma olduğunu ifade eden Bentli, “Yaklaşık 15-20 gündür 9’un da altında günlük vaka sayısını görebiliyoruz. Bazen yine 10’un üzerine çıkabiliyor ama artık ciddi bir şekilde azalma oldu. Yatan hasta sayımız ise şu an 15 civarında bu hastalardan 6’sı yoğun bakımda 3’ü entübe 3’ü normal takip ediliyor. Geri kalan 78 hastamız da yine servislerde takip ediliyor. Ama şu anda hem İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hem de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemizde hasta yatmaya devam ediyor. Yani biz Bakanımızın açıkladığı o sıfırlanan hastaneler arasında henüz yer almıyoruz" şeklinde konuştu.

Ramazan ayında aşılamada düşüş olduğunu belirten Bentli, “Ramazan ayında aşılama çok düştü. Ramazan öncesi 150-200 civarıyken şu an 10-15’lere kadar düştü. Bizim şu anda 2 doz aşılama oranı yüzde 78’lerde ama asıl önemli olan hatırlatıcı dozları ve şu anda da yatan hastalarımızın çoğunda gördüğümüz hatırlatma dozlarını yaptırmayan vatandaşlarımız” diye konuştu.

“Aşı yaptırmamış genç hastalarımızı da çok nadir de olsa kaybedebiliyoruz”

Vefat eden hastaların yaşlı hatırlatma dozunu yaptırmamış ya da hiç aşı yaptırmamış hastalardan oluştuğunu vurgulayan Bentli, “25 gündür neredeyse 0 vefatla gidiyorduk ama bazı günler vefatımız oluyor. Mesela dün akşam itibariyle bir vefatımız vardı. Hastamız 48 yaşındaydı ve maalesef hiç aşı yaptırmamış. Ek olarak başka hastalıkları da vardı. Ama sonuçta belki aşılı olması bu hastalıktan kendisini koruyabilirdi. Vefat eden hastalarda hala gördüğümüz ya çok yaşlı hatırlatma dozunu yaptırmamış ya da hiç aşı yaptırmamış genç hastalarımızı da çok nadir de olsa kaybedebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Aşının önemine değinen ve vatandaşlara aşı yaptırmaları konusunda çağrıda bulunan Bentli, “Aşı, ülkemizde hatta dünyada vefat sayısını sıfıra indiği vaka sayısı olsa bile bundan sonra öldürücü bir hastalık olmadığını düşündüğümüz ve bu şekil açıklandığı günden itibaren diyeceğiz ki aşıya gerek yok. Belki yılda bir kez yapılması gerekecek belki gerekmeyecek ama şu an hala pandeminin ülkemizde azalmasına rağmen dünyada etkileri devam ettiği için biz hatırlatıcı dozları mutlaka vatandaşlarımızın yaptırmasını öneriyoruz. Şu an aşı ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 33 47
11. Kayserispor 33 42
12. Kasımpaşa 32 41
13. Sivasspor 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Rizespor 33 30
18. Altay 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Denizlispor 30 36
14. Boluspor 29 35
15. Menemen Belediyespor 29 35
16. Altınordu 30 35
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
açık