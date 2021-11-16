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Malatya’da çöken binada 13 vatandaşı kurtaran personele ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İtfaiye Daire Başkanlığına giderek, çöken binadaki 13 vatandaşı kurtaran personeli ziyaret etti. Gürkan, personele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hükümetin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tebrik mesajını iletti.

MALATYA 16.11.2021, 14:31
Malatya’da çöken binada 13 vatandaşı kurtaran personele ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İtfaiye Daire Başkanlığına giderek, çöken binadaki 13 vatandaşı kurtaran personeli ziyaret etti. Gürkan, personele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hükümetin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tebrik mesajını iletti.

Geçtiğimiz günlerde Malatya Sıtmapınarı’nda meydana gelen bina yıkımında yaptığı çalışmalarla kısa sürede enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılmasını sağlayan İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret eden Başkan Gürkan, yapılan çalışmalardan dolayı personellere teşekkür etti. Olayın yaşandığı anda bölgeye ilk olarak ulaşan itfaiye personelleriyle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, enkaz altında kalan vatandaşların enkazdan çıkarılmasını sağladı. Başkan Gürkan’ın yaptığı ziyarette, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 7/24 365 gün sahada olduklarını ifade eden İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, “Sıtmapınarı’nda istemediğimiz elim bir olayla karşılaştık. Sayın Başkanımızın liderliğinde arkadaşlarımız ilk dakikalarda olay yerine ulaştı. Herhangi bir arama kurtarma ekibi veya STK olay yerine gelmeden arkadaşlarımız 4 vatandaşımızı hemen ilk dakikalarda, devam eden kurtarma çalışmaları kapsamında kısa süre içerisinde toplamda 13 vatandaşımızı enkazdan çıkardı. Çıkarılan vatandaşlarımız sağlık ekiplerine teslim edildi ve sabah saatlerine kadar çalışmalarımıza devam ettik. Çalışmalarımızda sadece İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arkadaşlarımız değil Büyükşehir Belediyemizin Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına, Park Bahçeler Daire Başkanlığına, Çevre Koruma Daire Başkanlığına, Zabıta Daire Başkanlığına, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığımıza ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze bağlı arkadaşlarımızla birlikte gıda ve iaşe ihtiyaçlarını karşılayan BELSOS şirketimiz de olay yerindeydi. Daha doğrusu Büyükşehir Belediyemiz tüm imkânlarıyla olay yerindeydi. Biz itfaiye olarak 2 dakika içerisinde olay yerindeydik ancak bizim belediyemizden arkadaşlarımızda olay yerindeydi. Olayın yaşandığı gün Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Amiri Fatih Karakaya arkadaşımızın şube müdürümüze hızlı bir şekilde ulaşması bölgeye bizimde hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağladı. Yine Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımızın personellerinden İrfan Tunay kardeşimizde enkaz çalışmalarının ilkini yaptı. İtfaiye Dairesi olarak 7/24 365 gün çalışıyoruz. Arkadaşlarımız her an sahada görevde. Teşkilatımıza, arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İtfaiye teşkilatında mesai arkadaşlarıyla birlikte olmaktan dolayı onur duyduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “İtfaiye teşkilatımızla hep onur duyduk. Çalışmaları, gayretleri, olaylara zamanında müdahale etmeleri sadece resmi görevlerinin dışında insani olarak hadiselere yaklaşmalarıyla bütün itfaiyeci kardeşlerimi tebrik ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Sıtmapınarı’nda yaşanan olayda olay yerine geldiğimizde itfaiye teşkilatımızı gördük. Trafiğin hemen kapatılması konusunda zabıta da görevli arkadaşlarımızı gördük. Bölgedeki yolların kapatılmasıyla ilgili talimatı da bizzat kendim zabıta arkadaşlarımıza verdim. İtfaiye teşkilatımız ilk andan itibaren olay yerindeydi ve enkaz altında kalan vatandaşlarımızın tümünün çıkarılmasını gerçekleştirdiler. Ben itfaiye teşkilatımızı tebrik ediyorum. Devletimizin kurumları AFAD, UMKE ve diğer STK’lara da teşekkür ediyorum. Bizim diğer birimlerimizde çalışmalara katıldı. Devletimizin bütün kurumları bizim için önceliklidir ama bizim itfaiye teşkilatımız bizleri gururlandırmıştır, onurlandırmıştır. Bazı hizmetleri itibarsız hale getirmeye çalışanlar veya itfaiye teşkilatımızın başarısını gölgelemeye çalışan insanların ifadelerine arkadaşlarımızın üzülmemesi gerekiyor. Neticede ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, görünür rütbe-i aklı eserinde. Bizim eserlerimiz ortada. İtfaiye teşkilatımızın yaptıkları da ortada. Malatya İtfaiye teşkilatımızın başarılarını Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bizleri arayarak tebrik etmiştir. İçişleri Bakanımız bizleri arayarak teşekkür etmiş, tebrik etmiş ve bütün arkadaşlarımıza takdir belgeleri göndermiştir. Biz itfaiye teşkilatımızla gurur duyuyoruz, iyi ki varlar diyorum. Kimsenin etkisinde kalmadan memleketimize hizmet etmekte durmak yok yola devam diyeceğiz” diye konuştu.

Başkan Gürkan’ın İtfaiye Daire Başkanlığı’na yaptığı ziyarette, Sıtmapınarı’nda yaşanan göçükte olayın yaşandığı ilk dakikalarda bölgede bulunan Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Amiri Fatih Karakaya ile birlikte enkazın üzerinde ilk olarak çalışma yapan ve yaralıların çıkarılması için ilk müdahale eden Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personellerinden İrfan Tunay’da yer aldı. Başkan Gürkan, Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Amiri Fatih Karakaya ile zabıta teşkilatına ve İrfan Tunay’a da çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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