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Malatya’da çok sayıda cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi

Malatya’da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 75 adet cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi.

MALATYA 17.05.2021, 15:44
Malatya’da çok sayıda cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi

Malatya’da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 75 adet cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde gerçekleştirilen 3 ayrı çalışmada bin 75 adet cinsel uyarıcı ürün ile 5 bin 160 adet içi dolu makaron, 175 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 23 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda ürünlere el konulurken, 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
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