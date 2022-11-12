Malatya’da ’Çök Kapan Tutun’ tatbikatı

Malatya’da 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla "Çök Kapan Tutun" tatbikatı yapıldı. Tatbikata vatandaşların bir kısmı katılım sağlarken bir kısmı ise ilgisiz kaldı.

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da “çök kapan tutun” tatbikatı yapıldı. Türkiye genelinde ilk kez uygulanan tatbikatta vatandaşlara SMS bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden anons, televizyon ve radyo kanallarından bilgilendirmelerde bulunuldu. Saatler 18.57’yi gösterdiğinde kent genelinde polis araçlarından siren sesi çalındı. Vatandaşların bir kısmının tatbikata katılım sağladığı görülürken bir kısmı ise ilgisiz kaldı.