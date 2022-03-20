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Malatya’da çift diploma heyecanı

Malatya’da Kanguru Okulları Amerikan Çift Diploma Bölge Temsilciliği sertifika töreni yapıldı.

MALATYA 20.03.2022, 18:39
Malatya’da çift diploma heyecanı

Malatya’da Kanguru Okulları Amerikan Çift Diploma Bölge Temsilciliği sertifika töreni yapıldı.

Malatya’da bir otelde düzenlenen programa Kanguru Okulları Yönetim Kurulu Temsilcisi Enver Aydın Acar, Washington Academy Temsilcisi Keith Mayer ile ICE Temsilcisi Şule Koçoğlu Ünal ile öğrenci veliler katıldı.

Programda konuşan Kanguru Okulları Yönetim Kurulu Temsilcisi Enver Aydın Acar, ’’Eğitim dünyasına katkı vermemiz 1996 yılında başladı. Çeyrek asırdan beri bize güvenen siz kıymetli velilerimizin desteğiyle ve öğrencilerimizin gayretiyle çok güzel başarılar yakaladık. Türkiye ve bölge birincilikleri, sportif ve kültürel yarışmalarda Türkiye ve bölge birincilikleri, YKS’de Türkiye dereceleri, TEOG dereceleri, LGS dereceleri gibi nice başarılara her yıl birlikte imza attık’’ dedi

Başarılarının Malatya’da ve bölge teveccüh gördüğünü kaydeden Acar şöyle devam etti:

’’Bu başarılarımız ve destekleriniz bizi franchising isminin kalıbına sığdırmaz oldu. Eğitim hayatımızın 25’nci yılında eğitime katkı verme kararlığımız ile yenilenme ve büyüme kararı aldık. Tecrübelerimiz ile erdemli ve başarılı bir nesle hizmet etme idealimiz bizi Kanguru Okulları’na taşıdı. Bugün, Çınar Koleji’ndeki tüm çalışmalarımızı ideallerimizi kurumsallığımızı, anlayışımızı, samimiyetimizi, fedakarlığımızı, gayretimizi, ruhumuzu kendi markamıza Kanguru Okulları’na taşımanın gururunu yaşıyoruz.’’

Türkiye için başaralı ve erdemli nesiller yetişmek mecburiyetinde olduklarını aktaran Acar, ’’Aynı inanç, azim ve duygularla daha çok çalışıp desteğinizle, inancınız ve güvenizle daha büyük başarılara imza atmak istediğimizi sizlerle paylaşmıştık. Desteğiniz , teveccühünüz ve anlayışınız için teşekkürler. Türkiye’nin uluslararası niteliklere sahip en başarılı öğrencilerini yetişme hedefimiz için şimdi önemli bir adım daha atıyoruz. Washington Academy ile önemli bir işbirliğine imza atıyoruz. Malatya’da ve bölgede bir ilk olan Amerikan Çift Diploma programı hayırlı olsun” diye konuştu

Washington Academy Temsilcisi Keith Mayer ile ICE Temsilcisi Şule Koçoğlu Ünal’ın da birer konuşma yaptığı program öğrenci ve velilerin soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

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