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Küçükçekmece Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Malatya’da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı
Malatya’da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 18 şüpheliden 7’si tutuklandı.
MALATYA 24.03.2022, 16:32
Malatya’da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 18 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri kent merkezinde muhtelif tarihlerde çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 18 kişiyi yakalayarak göz altına aldı. Operasyonlarda 5 tabanca, 2 tüfek, çok ayıda fişek ve kesici alet ile 40 adet uyuşturucu hap ve 158,98 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden M.D.’ye adli kontrol şartı uygulanırken, B.A., M.Ö., İ.G., Y.G, H.B., A.G., E.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.