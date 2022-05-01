Malatya’da çarşı pazarda bayram hareketliliği

Malatya’da Ramazan Bayramı öncesi çarşı pazarda hareketlilik yaşandı. Vatandaşın bayram alışverişi ise esnafın yüzünü güldürdü.

Malatya’da Ramazan Bayramına saatler kala çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı. Yüzlerce vatandaş bayram alışverişi için çarşı pazarın yolunu tuttu. Vatandaşların Bayram alışverişleri için tercih ettiği Yeni Cami, Akpınar Meydanı ile Bakırcılar çarşısında yoğunluklar yaşandı. Vatandaşlar bütçelerine uygun alış veriş yaparken özellikle kıyafet tercihlerin daha çok tercih edildiği gözlendi.

Alış verişlerde çocukları da ihmal etmeyen vatandaşlar fiyatların makul olduğunu belirtirken, esnaflar ise bekledikleri iş yoğunluğunun birkaç gündür gerçekleştiğini belirterek yoğunluğun bayram sonrası da devam etmesi temennisinde bulundu.