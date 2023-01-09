Malatya’da Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya protokolü yayımladıkları mesajla çalışan gazeteciler gününü kutladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip etmemizi sağlayan, vatandaşların kurumlar arasında iletişim köprüsü olan özgür basın, demokratik toplumun en temel ihtiyaçlarından biridir. Çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin inşasında, düşünce ve vicdan hürriyetinin kurumsallaşmasında basın kuruluşları etkin ve işlevsel bir rol oynamaktadır. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında bilgiye ulaşma hızı giderek kısalmakta ve doğru bilgiye ulaşmak için gazeteciliğin önemi giderek artmaktadır. Ülkemizin can damarlarından biri olan gazetecilerimizin, basın ve medya mensuplarımızın yaptığı iş büyük bir öneme sahiptir. Bu önemin bilinciyle; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Basın, güçlü demokrasilerin olmazsa olmazı, toplumun konuşan dili, gören gözü ve işiten kulağıdır. Gazetecilik, demokratik ve şeffaf toplumların vazgeçilmez unsurlarından biridir. Basın çalışanları, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını cefakârca yürüten kahramanlardır. Kamuoyunun haber alma ihtiyacını karşılarken mesleki ilkelerin yanı sıra toplumsal sorumluluk idrakiyle, demokratik ve hukuki değerleri koruyan, kişilik haklarına saygıyı esas alan gazeteciler ’hakikatin temsilcisi’ olarak görev yapmaktadır. Kamuoyunu bilgilendirme görevini ifa eden gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi hepimizin ortak temennisidir. Ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışan gazeteciler, toplumun genel talepleri ile görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini de üstlenmektedirler. Gazetecilik, bir iş ve meslek olmakla birlikte aynı zamanda yapılan işin niteliği ve vasfı itibarıyla bir kamu hizmetidir. Bu doğrultuda, yerelden ulusala kadar bütün medya kurumları ve çalışanlarının kritik bir fonksiyon icra ettiğine inanıyoruz. Bu vesileyle gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın mesajında, "Gazetecilik, her koşulda gerektirdiği dinamizm ve fedakarlığıyla icrası zor, ülkenin vicdanı olma vasfını elinde bulunduran nadide mesleklerden biridir. Objektif ve ilkeli basın, toplumların gelişmesinde büyük bir paya sahiptir. İletişim ve etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, kamuoyuna doğru, tarafsız bilgi akışı sağlama, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi çok yönlü bir görev yürütmektedir Kamu yararına hizmet yapmakta olan basın mensuplarımız, ülkemizin olduğu gibi kentimizin ve ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Basınımızın halkımızı gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koydukları emek ve gayreti takdirle karşılıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirerek halkımızın haber alma hakkını sağlayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en kalbi duygularımla kutlarken, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” denildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazetecilik fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor bir meslektir. Zamana karşı ve stres altında işlerini icra eden basın mensuplarımız, düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi vatandaşa ulaştırmak için büyük gayret sarf etmekte ve bu anlamda kamusal bir görev yapmaktadır. Geleneksel medyanın yanında internet ve sosyal medya gibi yeni medya kanallarıyla bilgiye ve habere erişim artık çok daha hızlı ve kolay. Bu noktada bilginin doğruluğu öne çıkmakta ve basın mensuplarımız gösterdikleri hassasiyetle toplumu doğru bilgiyle buluşturmaktadır. Demokrasimizin en önemli unsuru, toplumun aynası olan basınımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, tüm teknik imkân ve donanıma kavuşması ülkemizin her anlamda gelişmesine katkıda bulunacaktır. Bu doğrultuda şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesi hedefiyle yürütmekte olduğumuz çalışma ve projelerin geniş kitlelere duyurulmasını sağlayan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Demokratik, ahlaki ve toplumsal sorumluluk bilinciyle mesleğini ifa eden, toplumun doğru haber alma hakkını temin etmek ve kamuoyunu gerçeğe ulaştırmak amacıyla fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan mesajında, "Özgür, objektif ve ilkeli basın toplumların gelişmesinde büyük bir paya sahiptir. Demokratik düzenin sağlıklı işlemesi için sorumluluk ve yükümlülük sahibi olan basın kuruluşlarımız, evrensel meslek ilkeleri ışığında, farklı görüş ve düşünceleri tarafsız bir şekilde ortaya koyarak toplumun doğru bilgilendirilmesi dolayısıyla huzur ve güven ortamın oluşturulmasında önemli rol üstlenmektedirler. Yazılı ve görsel medyanın yanında internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişim artık çok farklı mecralardan gerçekleşebilmektedir. Bu noktada bilginin doğruluğu öne çıkmakta ve basın mensuplarımız gösterdikleri hassasiyetle toplumu doğru bilgiyle buluşturmaktadır. Topluma karşı büyük bir sorumlulukları var. Bu sorumluluk, gazetecilik etik kuralları ve toplumumuzun ahlaki değerleri asla unutulmamalı. Topluma yön veren bir mesleğe sahip olduklarının bilinciyle kendilerini daima geliştirmeli, örnek bireyler olmalıdırlar. Basın ve yayın kuruluşları açısından oldukça güçlü şehirlerden biri olan Malatya’mızda üstün gayret ve zor şartlar altında görev yapan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla kamuoyunun sesi olarak görevini yürütme gayreti içinde olan gazetecilerin bu onurlu görevi, bundan sonra da aynı duyarlılıkla ve kararlılıkla sürdüreceklerine yürekten inanıyorum. Birçok zorluğa rağmen, sorumluluk duygusu içinde görev yapan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Ebediyete intikal eden gazetecilerimizi saygı ve rahmet ile anarken yerel ve ulusal basınımızın kıymetli çalışanlarına, temsilcilerine ve yöneticilerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Vahap Güner mesajında, "10 Ocak gazete çalışanlarının gazete patronlarına verdiği mücadele ve direnişin adıdır. Anadolu basını zorluklar içerisinde yayınlarına devam ederken en çok bedeli de çalışan gazeteciler ödemektedir. Gazetecilerin yıpranma hakları dahi tartışma konusu olurken, yıpranmadan yararlanmanın tek koşulu olarak basın kartı taşıma zorunluluğu olsa da 1961 yılında çıkarılan 212 sayılı yasadan yararlanan fikir işçilerinin içerik dışı bırakılması hala büyük bir ayıp olarak ortada durmaktadır.

İnternet yayıncılığı basının kanunu çerçevesinde alınması olumlu bir gelişme iken, Basın ilan Kurumundan resmi ilan alacaklarla ilgili istenen asgari 8 Kadro, izlenme oranları, bekleme süresi gibi konular düzeltilmesi gereken konuların başında gelmektedir. Evet sorunlarımız var, ama her zaman olduğu gibi gazetecilerin sorumlulukları sorunlarından önce gelir.

Bu duygularla tüm gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler gününü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.