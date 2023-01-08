Malatya’da ’Çalışan Gazeteciler Günü’ etkinliği düzenlendi

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti tarafından ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ öncesinde etkinlik düzenlendi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti tarafından kentteki bir otelde gerçekleştirilen ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ etkinliğine tüm siyasi partiler, kent protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

Gazetecilik mesleği ile ilgili sinevizyon gösterimi ile başlayan gecede açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, gazeteciliğin onurlu ve çok anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslek olduğunu söyledi. Basın sektörünün yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra sanal ortamda da etkinliğini her geçen gün artırarak demokrasinin güçlenmesine katkı sağladığını belirten Aydın, “Bu gelişmede şüphesiz en büyük pay görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına ait. Basının daha ileriye gitmesi için maddi beklentiler doğrultusunda haber yapılmamalı, her zaman adil ve adaletten yana olmalıyız. Gazetecilik mesleğine emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir meslek yaşamı diliyorum. Ebediyete intikal eden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyorum." dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca da Anadolu basınının birçok sorunu olduğunu belirterek, “Basın yasası çıktı ancak bazı sancılar var. Bugün televizyonların, radyoların yasası var. Gazetelerin basın yasası var. Ama internet gazeteciliği de nedense basın yasasının içerisine konularak gazetelerle müşterek olması öngörüldü. Üç dört gün önce yönetmelik hazırlandı. Fakat hazırlanan bu yönetmelikte çok büyük eksiklikler var. Görüşlerimizi Basın İlan Kurumu Müdürlüğüne ilettik. Türkiye’de hiçbir kurum ve kuruluşun almadığı bir zam oranı olan yüzde yüz oranı aldık. Temenni ediyoruz ki ek gelirlerle diğer kurum ve kuruluşların zam oranı çözülür” ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Milletvekilleri Mehmet Fendoğlu, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci’nin de birer selamlama konuşması yaptığı gecede son olarak söz alan Malatya Valisi Hulusi Şahin de gazeteciliğin kıymetli ve çok zor bir meslek olduğunu söyledi.

Yerel gazetelerin bir şehrin gelişimi ile ilgili hem hafızayı hem de o hafıza ile birlikte bir iddiayı da beraberinde bulundurduğunu kaydeden Şahin, “Biz Malatya’ya geldiğimiz günden beri o hafızayı kullanıyoruz ve Malatya’nın gelişimi ile ilgili yerel gazetecilerimizin hem birikimlerinden hem geçmişlerindeki konu ile ilgili hafızalarından hem de geleceğe yönelik tasavvurlarından istifade ediyoruz. Ben huzurlarınızda tüm Malatyalı gazetecilerimize, desteklerinden ve Malatya’ya olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından gazetecilik mesleğinde 35 yılını geride bırakan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Gazeteciler Nihat Abacı, Bülent Yalvaç, Mikail Pelit, Ali Aladağ ve Selahattin Gökatalay’a protokol tarafından plaket takdim edildi.

Gece toplu fotoğraf çekimi ve müzik dinletisi ile son buldu.