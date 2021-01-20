Malatya’da Çağrı Merkezine 22 bin 264 başvuru yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 444 51 44 numaralı Çağrı Merkezi’ne son 1 yıl içerisinde gelen 22 bin 264 talebin tamamına yakını sonuçlandırıldı.

Yaşamı kolaylaştırmak için her alanda önemli çalışmalar gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çağrı Merkezi aracılığıyla haftanın 7 günü 24 saat halka kesintisiz hizmet veriyor. Vatandaşların Belediyeye gelmeden istek, talep ve şikâyetlerinin karşılanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çağrı Merkezi, istek, talep ve şikâyetleri ilgili birimlere yönlendirerek kısa bir süre içerisinde sonuçlandırıyor.

2020 yılında 161 bin 469 çağrı

Vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili istek ve şikâyetlerini, Belediye’ye gitmeden telefonla Çağrı Merkezini arayarak çözüme ulaştırıyor. Çağrı Merkezi’ne iletilen istek ve şikâyetler kısa sürede sonuçlandırıldığı için vatandaşlar memnuniyetlerini dile getiriyorlar. 1 yıl içerisinde 22 bin 264 talebin 21 bin 226’sı sonuçlandırılırken, Sonuçlanmayan 1038 talebin ise takip süresinin uzunluğundan kaynaklı olduğu kaydedildi.