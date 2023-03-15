Malatya’da çadırları su bastı

Malatya’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle çadırları su bastı.

Malatya’da bir süredir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Deprem nedeniyle evleri yıkılan ve ağır hasar alması sonucu çadırlarda yaşayan bir çok depremzedenin kaldığı çadırları da sağanakta nasibi aldı.

Çadırları su alan vatandaşlar zor anlar yaşarken yağışların bölgede bir süre daha etkili olması bekleniyor.