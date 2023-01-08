Malatya’da büyük kadınlar boks il şampiyonası yapıldı

Malatya’da Büyük Kadınlar Boks İl Şampiyonası müsabakaları yapıldı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılan Büyük Kadınlar Boks İl Şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçti. Müsabakaların bir bölümünü, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu da izledi. Fendoğlu, daha sonra dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuları tebrik eden Fendoğlu, il şampiyonasında dereceye girerek bölge şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek olan sporcuların başarılarının devamını diledi.