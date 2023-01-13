Malatya’da bir yılda 665 bin 895 kişi uçakla seyahat etti

Malatya Havalimanı’nda geçen yıl 665 bin 895 yolcu, seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın, 2022 yılı tamamı ile Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Malatya Havalimanı’nda 12 aylık, Ocak ve Aralık dönemde yolcu trafiği 665 bin 895, uçak trafiği 5 bin 221, Kargo, posta ve bagaj olmak üzere yük trafiği ise 6 bin 29 ton olarak gerçekleşti.

Aralık’ta dış hat yolcu trafiği 315 oldu

Bu arada, geçtiğimiz Aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 53 bin 76, dış hat yolcu trafiği 315 oldu. Böylece aralıkta toplam 53 bin 391 yolcuya hizmet verildi. Aralık ayında, Malatya Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 428, dış hatlarda 6 olmak üzere toplamda 434’e ulaştı.

Kargo, posta ve bagaj olmak üzere yük trafiği ise Aralık ayında toplamda 396 ton oldu.