Malatya’da bir yılda 376 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Malatya’da 2022 yılında polis tarafından düzenlenen 2 bin 465 operasyonda 376 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 3 bin 569 zanlı gözaltına alındı.

Malatya il Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin 2022 yılında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda 2 bin 465 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 232 kilo 743 gram esrar, 77 kilo 20 gram eroin, 18 kilo 467 gram metamfetamin, 43 kilo 631 gram skunk, 4 kilo 490 gram sentetik kannobinoid (Bonzai), 141 gram kokain, 24 kilo 382 gram ara kimyasal 242 adet ecstasy, 66 adet captagon, 148.768 adet sentetik ecza hap ile 473 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda 3 bin 569 zanlı gözaltına alındı. Organize Mali ve Kaçakçılık Suçlarına yönelik gerçekleştirilen 240 operasyonda ise gözaltına alınan 489 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 124 adet silah, 2 bin 959 adet mermi/fişek, 7 adet kesici alet 9 bin 217 paket kaçak sigara, 81 kilo nargile tütünü, 4 kilo 74 gram tütün, 283 bin 760 adet makaron, 18 milyon 865 bin adet kaçak makaron, 926 litre sahte içki, 200 adet kaçak telefon, 3 bin 737 adet kaçak ilaç, 14 bin 438 adet kaçak muhtelif emtia, 304 adet tarihi eser/obje, 38 bin 535 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl genelinde yapılan asayiş uygulama ve denetimlerinde de 889 tabanca, 587 av tüfeği, 234 kurusıkı, 7 bin 773 mermi/fişek, 853 kesici/delici alet ele geçirilirken, aralarında aranmaları da bulunan 5 bin 341 zanlı hakkında işlem yapıldı.