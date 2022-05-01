Malatya’da belediye otobüsleri bayramda ücretsiz

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) veren araçlar Ramazan Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.

2-4 Mayıs 2022 Tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı’nda vatandaşların eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretlerini huzur içerisinde yapmaları için Özel Halk Otobüsleri dışında kalan Belediye otobüsleri tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Ramazan Bayramında hemşerilerimizin bayramlarını mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda bayram süresince Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren araçlarımız hemşerilerimize ücretsiz olarak hizmet verecek.

Ayrıca MAŞTİ’de misafirlerini karşılayacak veya misafirlerini yolcu edecek olan hemşerilerimizde yine MAŞTİ’ye ait olan otoparktan bayram süresince ücretsiz olarak faydalanacaklar” ifadelerini kullandı.

Huzur içerisinde bir bayram geçirilmesi dileğinde bulunan Başkan Gürkan, “Bütün hemşerilerimin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu mübarek günlerin ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum” dedi.