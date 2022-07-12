Malatya’da Bayramın son gününde hava denetimi

Malatya’da bayramın son gününde Vali Hulusi Şahin’in de katılımıyla havadan helikopterle denetim yapıldı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında helikopter ile yapılan denetimlere katıldı. Vali Şahin’e İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile İl Jandarma Komutanı Ercan Altın’ında eşlik etti.

Olumsuz bir duruma rastlanmayan denetimlerin kent genelinde süreceği bildirildi.