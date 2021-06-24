Malatya’da AVM’de aşılama devam ediyor

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Malatya Park Alışveriş Merkezi’nde ziyaretçiler için aşı uygulama merkezi kuruldu.

Covid-19 ile mücadelede önemli bir yere sahip olan aşılamada çalışmalar aralıksız devam ediyor. Malatya’da da aşı olmak isteyen vatandaşları için Malatya Park Alışveriş Merkezi’nde aşı uygulama merkezi kuruldu.

Alışveriş yapmak ve gezinmek için AVM’ye gelen vatandaşlar, randevu almaya gerek kalmadan il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından Covid-19 aşısı olabilecekler.