Malatya’da Atletizm Hakem Kursu açılacak

Malatya’da Atletizm Hakem Kursu açılacağı ve müracaatların başladığı bildirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Hakem Kursu Malatya’da 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında açılacak.

Atletizm Hakem Kursu için müracaatların başladığı bildirilirken, kursa başvuruyla ilgili gerekli bilgilerin Gençlik ve Spor Müdürlüğü web sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi.