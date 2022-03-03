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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu hayal aleminde geziyor, Türk ve Türkiye düşmanlarını aklamak için uğraşıyorsun. Düşman her kimse, her neredeyse S-400’ün hedefi orasıdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu çirkin muhalefet zihniyeti, iktidarı düşürmek adına vatanı düşürmeye çoktan hazır olduğunu her defasında göstermiştir."
MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna’da mukim vatandaşlarımızı Türkiye’ye büyük bir mücadeleyle getiren hükümete kara çalanlar, İstanbul’a kar yağdığında iki mahalle arasındaki ulaşımı sağlamaktan aciz kaldıklarını ne çabuk unutmuşlardır."
Malatya’da Atletizm Hakem Kursu açılacak
Malatya’da Atletizm Hakem Kursu açılacağı ve müracaatların başladığı bildirildi.
MALATYA 03.03.2022, 11:04
Malatya’da Atletizm Hakem Kursu açılacağı ve müracaatların başladığı bildirildi.
Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Hakem Kursu Malatya’da 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında açılacak.
Atletizm Hakem Kursu için müracaatların başladığı bildirilirken, kursa başvuruyla ilgili gerekli bilgilerin Gençlik ve Spor Müdürlüğü web sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi.