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Malatya’da arıtma tesisi için GES kuruluyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından arıtma tesisi iççin Güneş Enerjisi Santralı (GES) kuruluyor

MALATYA 21.04.2022, 15:49
Malatya’da arıtma tesisi için GES kuruluyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından arıtma tesisi iççin Güneş Enerjisi Santralı (GES) kuruluyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek, personel ile bir araya geldi. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert’ten tesiste yapılan revizyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tesiste yapılan toplantıya; MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve personeller katıldı.

Tesisin işleyişi hakkında bilgiler veren Atıksu Arıtma Tesisi personellerinden Çevre Yüksek Mühendisi Veysel Bozkır, “Gelen atıksularımızı tesisimizde arıtıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın desteğiyle tesisimizde geniş bir düzenleme çalışması başlattık. Düzenli olarak bakım-onarım çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

5 yıldır Atıksu Arıtma Tesisinde görev yaptığını belirten Çevre Mühendisi Semih Baydoğan ise “Sayın Başkanımızın destekleriyle Atıksu Arıtma Tesisinde geniş bir çevre düzenleme çalışması başlattık. Arıtma Tesisimizde günlük 150 bin metreküp su arıtıyoruz. Düzenli ölçümlerimizi yaparak Karakaya Barajımıza daha temiz olarak deşarj ediyoruz. 7/24 görev başındayız” diye konuştu.

Yapılan çalışmalarda Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın büyük desteğinin olduğunu kaydeden Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Murat Nalçacı, “Atıksu Arıtma Tesisimiz Malatya’mızın gece gündüz çalışan en büyük tesislerinden birisi. Baharın gelmesiyle birlikte bir taraftan peyzaj çalışması devam ederken bir taraftan da tadilat ve tamirat işlerimizi yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan bizlere gerçekten büyük destekler veriyor. Tesisimizde yaptığımız yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını görmek için bizleri ziyaret ettiler. Akarsularımıza atıksular karışmasın diye bizlere talimatları var. Bizlerde bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Elektriğimizi kendimiz üreteceğiz”

Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan çalışmaları yerinde görmek için incelemelerde bulunduğunu belirten Büyükşehir Belediye Selahattin Gürkan, artan elektrik maliyetlerinin önüne geçmek için GES projelerini hayata geçirdiklerini söyledi. Daha önce 1 megavatlık üretim kapasitesi olan GES Projesinin tamamlanarak üretime başladığını kaydeden Başkan Gürkan, ikinci bir GES tesisinin Atıksu Arıtma alanında yapılması için çalışmaların başlatıldığını aktardı. Başkan Gürkan, “Arıtma Tesisimizde devam eden çalışmaları yerinde görmek ve incelemek için ziyaret ettik. Yeni daire başkanımız ve genç mühendis arkadaşlarımız heyecanlı ve uyum içerisinde çalışmaktalar. Özellikle bundan dolayı çok memnun oldum. Personel arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu heyecan Atıksu Arıtma Tesisimize yansımış ve hummalı bir çalışma başlamış. Sularımızı arıtarak baraja gönderiyoruz. Elektrik giderlerimizin bir kısmını karşılamak amacıyla 1 MW’lık bir tesis yapmıştık. 6 MW’lık bir tesis için ise 60 dönümlük bir yerimiz vardı. Çalışmalar başlatıldı. Orası da faaliyete geçtiğinde Arıtma Tesisimiz kendi elektriğini kendi kaynaklarından üretmiş olacak. Bir önceki ziyaretimde mevcut alanın düzenlemesi gerektiğini ifade etmiştik. Yapılan fizibilite çalışmaları neticesinde yaklaşık olarak 1.5 milyon liralık bir maliyet çıkarılmıştı. Daha sonraki süreçte burada çalışan arkadaşlarımız kendi imkânları ile buranın yapılacağını söylediler. Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar beyin destekleriyle çok güzel bir çalışma ortaya çıkmış. Birlik ve beraberlik içinde çalışmışlar. Çok güzel bir yönetim örneği sergilemişler. MASKİ Genel Müdürümüze, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanımıza ve tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Ele ele vererek daha güzel işlere imza atacağız” diye konuştu.

Gürkan ve beraberindeki heyet toplantının ardından peyzaj düzenlemesinin yapıldığı alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.

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