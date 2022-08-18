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Malatya’da anız yangınında kayısı ağaçları zarar gördü

Malatya’nın Kale ilçesinde çıkan anız yangınında kayısı ağaçları zarar gördü.

MALATYA 18.08.2022, 23:11
Malatya’da anız yangınında kayısı ağaçları zarar gördü

Malatya’nın Kale ilçesinde çıkan anız yangınında kayısı ağaçları zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı Mahallesi’nde henüz bilenmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangın kısa sürede çevredeki kayısı bahçelerine sıçrayarak bazı ağaçlara verdi. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Geniş bir alanda etkili olan yangınlar kontrol altına alınırken, biri düşme sonucu olmak üzere yangından etkilenen 2 itfaiye personeli Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

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