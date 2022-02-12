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Malatya’da AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından “ Daraltılmış İl Danışma Meclisi” toplantısı AK Parti Genel Başkan yardımcısı Vedat Demiröz’ün katılımıyla gerçekleşti.

MALATYA 12.02.2022, 15:49
Malatya’da AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından “ Daraltılmış İl Danışma Meclisi” toplantısı AK Parti Genel Başkan yardımcısı Vedat Demiröz’ün katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda bir araya gelen AK Parti teşkilatı istişare ve değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda konuşan AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Türkiye’de demokratikleşme ve ekonomi alanında çok şeyler yaptıklarını belirterek, “20 yıldır Türkiye’de demokratikleşme alanından ve ekonomi alanında çok şeyler yaptık. O kadar çok vesayet odağı vardı ki yargı vesayeti, askeri vesayet, ekonomik vesayet, basın vesayeti, bürokratik vesayet. Bunlar tek tek aşılmaya çalışıldı. Hiç kolay olmadı. Bunlar devrim niteliğinde olaylar” dedi.

Pandeminin bütün ülkeleri kasıp kavurduğu ve enerjiden büyük sıkıntılara yol açtığını ifade eden Demiröz, “Türkiye’nin sorunları yok mu. 20 yıl uğraştık bir noktaya getirdik. Ama pandemi ile bir salgın şuan tamamen göz ardı edilecek bir konu haline geldi. Böyle bir şeyde üretimdeki gerileme, tedarik zincirindeki gerilemeyi göz ardı ediliyordu. Zan ediliyordu ki her şey aynen devam edecek. 2 yıl üretimler durdu dünya. Avrupa kasıp kavruluyor. Enerjide büyük sıkıntılar var. Fiyatlar 3-4 kat arttı” ifadelerini kullandı.

“Enerji fiyatları yine destekleyeceğiz”

Elektrik, enerji ve akaryakıt fiyatlarında bir miktarın devlet tarafından karşılandığına da değinin Demiröz, “Türkiye’de son günlerde faturalar söz konusu. Bin TL gelen doğalgazın faturası size 250 lira olarak yansıyordu. Hiç kimse bunun 750 TL’sinin devletin verdiğini bilmiyordu. Bizlerde de hata oldu. Faturayı Bin TL olarak gönderip devlet katkısı 750 TL’dir diye yazmamız gerekiyordu. Bunu yapmadık. Çünkü doğalgaz dağıtım şirketleri vardı. Farklı şeyler vardı. Doğalgazın 4’te 3’ünü devlet karşıladı. Enerjide elektrikte yüzde 50’sinin karşıladı. Akaryakıtta yüzde 25’ini karşıladı. Rakamlar 80 milyar lira doğalgazda, 20 milyar lira elektrikte ve 65 milyar lira da akaryakıtta devlet geçen yıl 165 milyar lira sübvanse etti. Biz enerji fiyatları yine destekleyeceğiz. Faturalardaki doğalgazın yüzde 75 karşılama oranını yüzde 50’ye düşürdük. Fiyatlar oradan bir iki kat arttı gibi geldi. Arkasından dünyadaki fiyatlarda ikiye katlayınca gerçekten garip bir tablo ortaya çıktı. Biz düşük gelirlilerin mutlaka alım gücünü arttırmamız lazım” diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan toplantıya, AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti MKYK üyeleri Milletvekili Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Milletvekili Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İlçe Belediye Başkanları, il ve ilçe parti teşkilat mensupları ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

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