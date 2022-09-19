Malatya’da 7,5 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Malatya’da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı yaklaşık 7,5 milyon adet makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ihbar üzerine Malatya- Adana karayolu Sürgü yol kontrol uygulama noktasında durduğu bir nakliyat kamyonunun da arama yaptı. Yapılan aramalarda yaklaşık 7 milyon 340 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Araç sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili tahkikat başlatıldı.