Malatya’da 7 bin 340 ünite tormbosit kan toplandı

Malatya İnönü Üniversitesi öğrenci toplulukları tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi’nde (TÖTM) yatmakta olan hastalar için 2017-2022 yılları arasında 7 bin 340 ünite trombosit gönüllü bağışında bulunuldu. Trombosit bağışta bulunan öğrenci topluluklarının temsilcileri ile en çok bağış yapan iki donöre teşekkür plaketleri takdim edildi.

TÖTM’de yatan hastaların kan ihtiyacını gidermek amacıyla başlatılan “Kan Kardeş Projesi” çerçevesinde 2017-2022 yılları arasında İnönü Üniversitesi öğrenci toplulukları tarafından trombosit gönüllü bağışı gerçekleştirildi.

Malatya ve şehir dışından gelen hastaların kan ihtiyacının karşılanmasının amaçlandığı projeye, İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP) öncülük ediyor. İnönü Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi Enes Budanur, İletişim Fakültesi öğrencilerine yaptığı açıklamada, TODUP Topluluğu olarak sadece kan bağışı faaliyetlerinde değil özel günlerde de bütün çocuk servislerinde çocuklara özel etkinlikler düzenlendiklerini dile getirdi.

Bu etkinliklerde çeşitli hediyeler verdiklerini aktaran Budanur “Rutinler halinde kutlanan özel günler, bayramlarda bayramlık kıyafetler, doğum günlerinde pasta ve eğlence, 23 Nisan, 29 Ekim ve anneler için Anneler Günü kutlamaları gibi etkinlikler yapıyoruz. Çocukların hastanede hem eğlenmeleri hem de verimli vakit geçirmeleri için oyuncak odası yapıldı ve çocukların hizmetine sunulan oyuncak odası sayesinde çocukların her isteği karşılanıyor” dedi. Öğrenci topluluklarının ve gönüllü kuruluşların da yer aldığı projede, TODUP’tan 4 bin 540 ünite, Tıp Fakültesi Topluluğu Leyladan Sonra’dan bin 450 ünite, Ahbap Acilin de destekleriyle bin 350 ünite kan bağışının toplandığı bildirildi. Buna göre 2017-2022 yılları arasında toplanan toplam 7 bin 340 ünite kan hastalara umut oldu.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği tarafından Başhekim Doç. Dr. Adil Başkıran’ın da katılımıyla bağışta bulunan öğrenci topluluklarının temsilcileri ile en çok bağış yapan iki donöre teşekkür plaketleri takdim edildi.