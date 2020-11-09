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Malatya’da 39 kişiye korona cezası
MALATYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ TARAFINDAN KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA DENETİMLER SÜRÜYOR
MALATYA 09.11.2020, 15:08
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Yeni tip korona virüs (Covid-19) kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Malatya’da 39 kişiye ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında il geneli son 24 saatte yapılan denetimlerde, 33 şahsa maske takmamaktan cezai işlem uygulandı.
Covid-19 temaslısı olmasından dolayı karantina kuralına uymadığı tespit edilen 6 vatandaşa cezai işlem uygulanarak ikametlerine yönlendirildi.