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Malatya’da 39 kişiye korona cezası

MALATYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ TARAFINDAN KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA DENETİMLER SÜRÜYOR

MALATYA 09.11.2020, 15:08
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Malatya’da 39 kişiye korona cezası

Yeni tip korona virüs (Covid-19) kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Malatya’da 39 kişiye ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında il geneli son 24 saatte yapılan denetimlerde, 33 şahsa maske takmamaktan cezai işlem uygulandı.

Covid-19 temaslısı olmasından dolayı karantina kuralına uymadığı tespit edilen 6 vatandaşa cezai işlem uygulanarak ikametlerine yönlendirildi.

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