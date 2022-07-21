Malatya’da 38 okul binası yıkılacak

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Malatya’da 38 okul binasının yıkılacağını 122 binanın da inşaatının devam ettiğini belirtti.

Malatya Öğretmenevinde basın mensuplarıyla bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Malatya’da inşaatı devam eden okullar hakkında bilgi verdi. İl genelinde ömrü dolan 38 okul binasının yıkılacağını belirten Özdemir, 122 bina inşaatının devam ettiğini kaydetti. Yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlandıklarına da değinen Özdemir, ’’Malatya’yı 2022-2023 eğitim öğretim yılında İnşallah hakkettiğinden fazlasıyla hazırlamaya çalışıyoruz. Çünkü şunu bilmenizi isteriz ki biz vatana hizmet için buradayız. Türkiye’de bu pasta diliminde bizim şu an payımızda Malatya var eğitim anlamında hiçbir zaman için tek taraflı Malatya’da ya da başka bir yerde de yol kat edemeyiz. Eğitime destek hakikaten tam destek olmalı. Eğer biz birlik olursak beraber olursak vatandaşı ile annesi ile babasıyla ile kapıdaki hizmetlisi ile okul müdürü ile il müdürü ile işte o zaman biz geleceğimiz olan çocuklarımız için her şeyi canı gönülden ortaya koyar. Başarılı olacağımıza inanıyoruz’’ diye konuştu.